Дизайн сайта охранного предприятия

$500
Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка629 просмотров
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Охранное предприятие, основные конкуренты: drakkar.ru и podrazdelenie-d.ru.

Нужно разработать по настоящему клевый, современный дизайн, который будет на голову превосходить конкурентов.

Компания на рынке уже более 10 лет. Сотрудники проходят специальную подготовку, т.е. настоящие бойцы, а не просто колхозники с бэйджиком "охрана".

Предоставляемые услуги:

- физическая охрана (наиболее приоритетное направление)

- пультовая охрана

- спутниковая охрана автомобилей

- охранники кинологи

- видеонаблюдение и системы охранно-пожарной сигнализации

- физическая охрана

Дизайны, которые нравятся (не тематические, но суть будет ясна):

http://www.enlivenlabs.com/

http://iammads.com/

http://informationhighwayman.com/

http://hatbox.co/

http://www.transformology.com/

http://www.tunnelbravo.com/

http://savvybelfast.com/

Дизайн сайта
13 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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