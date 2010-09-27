Шапка для сайта

Нужна новая шапка на сайт www.vykup-auto.ru (а именно http://www.vykup-auto.ru/images/head.jpg) Соответственно - размер нужен по высоте примерно такой же, а по ширине желательно сделать больше (равнение на сайте посередине - и сейчас если разрешение по ширине больше ...