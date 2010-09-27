Шапка для сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен55 заявок2819 просмотров
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#1$50

Нужно обновить шапку сайта www.gwozdeck.ru

Компания занимается производством крепежа для деревянных террас, палуб, беседок. Хотелось бы чтобы шапка была тематической.

Размеры шапки: ширина 996px, высота примерно 200px

13 лет назад
alezzz
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва
Победитель конкурса
HelenaTasty
Елена 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
#1
Елена - максималистка, она хочет чтобы ее работы идеальными. Нужна была шапка для сайта, она единственная предложила сделать шапку во флеше. И сделала ее блестяще. Благодаря чему и выиграла конкурс. Очень вежливый человек и ответственный исполнитель.
Очень приятный заказчик. Знает чего хочет. С таким заказчиком можно сделать что-то красивое! Оплата в срок. Всем рекомендую!
Заявки фрилансеров
HelenaTasty
Елена 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
#1
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