Разработка дизайна сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен37 заявок1731 просмотр
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#1$50

Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся продажей Автомасел,

фирменный стиль, и пожелания в приложении.

13 лет назад
garmonia
Ирина 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Победитель конкурса
ROStoV911
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1
Огромное спасибо Ростиславу, за великолепный стильный дизайн сайта. Ростислав тонко прочувствовал, что необходимо мне, как Заказчику, предложил прекрасное дизайнерское решение. Стильно, солидно и функционально!!! Желаю вам Творческих успехов и интересных Проектов!!! 10+++
Приятно было работать с Ириной, она проявила себя как отличный человек и заказчик в одном числе. Всем рекомендую!
Заявки фрилансеров
ROStoV911
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1
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