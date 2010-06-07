Только тем, кто знаком с дизайном WEB 2.0. Необходим дизайн главной, все остальные внутренние одинаковые по своей сути и наследуют типизацию главной страницы. Будут необходимы Ваши примеры работ в WEB 2.0 Сразу пишите стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн фарма шопа и натянуть его на двиг от rx-partners или на CMS4SEO http://www.cms4seo.org/.
Дизайн должен быть легким, стильным и выполнен в светлых тонах.
Примеры дизайнов:
http://nsk01.ru/img/f_481f08fed8f28.jpg
http://pix.academ.org/img/2010/06/07/59f2c18cb83d426b5d4fec64c1b65c19.jpg
http://nsk01.ru/f_4b212da032771.jpg
http://nsk01.ru/img/f_4a7aafe2363ca.jpg
http://jp-design-s.com/img/pictures/s/5.jpg
Если вы можете справится с этим, то пожалуйста оставляйте свои заявки и цену за которую готовы сделать.
Обязательное требование, чтобы у вас было портфолио.
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