Дизайн фарма шопа

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок259 просмотров
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Нужно сделать дизайн фарма шопа и натянуть его на двиг от rx-partners или на CMS4SEO http://www.cms4seo.org/.

Дизайн должен быть легким, стильным и выполнен в светлых тонах.

Примеры дизайнов:

http://nsk01.ru/img/f_481f08fed8f28.jpg

http://pix.academ.org/img/2010/06/07/59f2c18cb83d426b5d4fec64c1b65c19.jpg

http://nsk01.ru/f_4b212da032771.jpg

http://nsk01.ru/img/f_4a7aafe2363ca.jpg

http://jp-design-s.com/img/pictures/s/5.jpg

Если вы можете справится с этим, то пожалуйста оставляйте свои заявки и цену за которую готовы сделать.

Обязательное требование, чтобы у вас было портфолио.

13 лет назад
nullc0de
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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