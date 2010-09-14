Дизайн и верстка сайта о диетах

Требуется создать красивый дизайн и навигацию для группы Вконтакте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный дизайн и верстка трех страниц. Тематика сайта (женский, диеты). Обязательно чтобы был кросс браузерный, присутствие jQery. Нормально ТЗ писать не умею, прикладываю приблизительные эскизы, того что хотелось бы видеть на выходе. Если заинтересовались велкам.
Владимир
- Похожие заказы
- $10Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $400
Необходимо сделать диайн сайта с художественными элементами. Пример http://templates.allday.ru/flash-templates-type/19868.htmlДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен скромный, но красивый, серьёзный и солидный дизайн для сайта визитки. P.S. Денег немного. Обсудим в проекте.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт13 лет назад
День добрый, уважаемые фрилансеры! Внимание: нужен талантливый дизайнер, который поможет реализовать и воплотит в жизнь, ряд творческих идей. В процессе разработки находится корпоративный портал – интернет магазин www.accessauto.ru первый вариант можно посмотреть на тестовой площадке ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть интернет магазин на основе WordPress к нему куплен шаблон с плагином настройки шаблона. Нужно на основе архитектуры купленого шаблона сделать дизайн – сделать класную шапку, подобрать, фон, шрифты, кнопочки, сделать 2 больших банера ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Уникальное предложение на рынке Digital Signage в России – размещение рекламы на видеостенах внутри помещений. Нужно дать посыл для двух категорий посетителей: арендодатель (кто предоставляет место для размещение видеостен), рекламодатель (кто размещает рекламу на видеостенах). ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен редизайн сайта. Указывайте цены и сроки.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать дизайн шапки сайта+флеш. Цветовая гамма в аттаче. Связь строго через лч. Отзывы и портфолио обязательно.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Нужен дизайн для 2х интернет магазинов и сайт охотничьего клуба. Вы подходите, если: - у вас, на мой взгляд, достойное портфолио - у вас нет личных \ семейных проблем - вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать 5-7 сочных шапок для сайта туристической тематики. Пример в приложении. Подбор картинок - задача исполнителя. Шапки отражают туристические страны - Турция, Египет, Италия, Тунис и пр. От Вас - цена за 1 ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт13 лет назад