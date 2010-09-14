Дизайн и верстка сайта о диетах

$150
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок289 просмотров
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Нужен качественный дизайн и верстка трех страниц. Тематика сайта (женский, диеты). Обязательно чтобы был кросс браузерный, присутствие jQery. Нормально ТЗ писать не умею, прикладываю приблизительные эскизы, того что хотелось бы видеть на выходе. Если заинтересовались велкам.

Владимир

Верстка сайта
13 лет назад
stopford
45 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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