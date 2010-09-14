Разработка дизайна портала Accessauto.ru

Сделать дизайн сайта по ТЗ. PSD макет
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День добрый, уважаемые фрилансеры!
Внимание: нужен талантливый дизайнер, который поможет реализовать и воплотит в жизнь, ряд творческих идей.
В процессе разработки находится корпоративный портал – интернет магазин www.accessauto.ru первый вариант можно посмотреть на тестовой площадке test.accessauto.ru/
Требуется: взяв за основу прототип и разработанный ранее стиль довести дизайн сайта до высокого уровня конверсии, придать проекту, элегантности, позитива, эргономичности.
Важно: создать ассоциативные визуально стимулирующие образы, для пользователя стимулирующие его к покупке- регистрации на сайте, вызывающие доверие и желание к долгосрочному сотрудничеству. Важным является желание показать ресурс друзьям и партнерам.
Позиционирование:
Площадка интернет-магазина предоставляющая покупателю максимум удобства при выборе товара (как по юзабилити, так и по информационному наполнению карточек товара). Плюс – для существующей дилерской сети дает представление о перечне услуг компании, партнерах и проектах.
Требование к дизайну:
Ширина сайта 1024 px фиксированная.
Взяв за основу интерактивный прототип (макет сайта) и разработанный ранее стиль (логотип) – довести дизайн сайта до высокого уровня юзабилити, придать проекту, элегантности, позитива, эргономичности. Важным фактором в дизайне, мы видим реализацию конверсии (т.е. дизайн должен продавать).
UPD. Легкий ненавязчивый дизайн, без тяжелых блоков (кнопок и пр.). В стиле Hi-tech и логотипа компании.
UPD1. Cоздать ассоциативные визуально стимулирующие образы, для пользователя стимулирующие его к покупке – регистрации на сайте, вызывающие доверие и желание к долгосрочному сотрудничеству.
UPD2. Прототип сайта создавался с учетом бизнес-логики переходов по страницам (сценарии поведения пользователя). Мы хотим видеть в работе дизайнера реализацию этих визуальных сценариев. Успешному таланту предоставим интерактивный прототип с поведенческими сценариями.
* Работу перевода бизнес логики в визуальный ряд можно увидеть по ссылке: www.site2you.kiev.ua/sche...
Критерии оценки таланта:
1. Юзабилити и эргономика
2. Эмоциональный настрой изображения
3. Желание совершить покупку
4. Легкость дизайна
5. Креативные идеи (… но зная меру )
6. Индивидуальность
7. Обоснование выбранного дизайна (стиля)
http://accessauto.ru/docs/shop2.rar
accessauto.ru/docs/ТЗ Дизайнеру Access.doc
Копируйте всю ссылку, открывается сразу.
Левая колонка W – 200 фиксированная, в остальных колонках можно менять пропорции.
Креативные идеи по улучшению конверсии интернет магазина приветствуются.
Требование: опыт разработки успешно действующих проектов интерфейсов корпоративных порталов, соц. сетей, интернет магазинов. Понимание принципов юзабилите и эргономики www.i2r.ru/static/255/out...
Без подобного опыта предложения не рассматриваются.
Позитивный настрой, креатив и желание реализовать качественно и в срок проект .
Прошу Внимания! Предложения типа: «смотри портфолио»… Игнорируются!!!
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