Разработка дизайна портала Accessauto.ru

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок199 просмотров
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День добрый, уважаемые фрилансеры!

Внимание: нужен талантливый дизайнер, который поможет реализовать и воплотит в жизнь, ряд творческих идей.

В процессе разработки находится корпоративный портал – интернет магазин www.accessauto.ru первый вариант можно посмотреть на тестовой площадке test.accessauto.ru/

Требуется: взяв за основу прототип и разработанный ранее стиль довести дизайн сайта до высокого уровня конверсии, придать проекту, элегантности, позитива, эргономичности.

Важно: создать ассоциативные визуально стимулирующие образы, для пользователя стимулирующие его к покупке- регистрации на сайте, вызывающие доверие и желание к долгосрочному сотрудничеству. Важным является желание показать ресурс друзьям и партнерам.

Позиционирование:

Площадка интернет-магазина предоставляющая покупателю максимум удобства при выборе товара (как по юзабилити, так и по информационному наполнению карточек товара). Плюс – для существующей дилерской сети дает представление о перечне услуг компании, партнерах и проектах.

Требование к дизайну:

Ширина сайта 1024 px фиксированная.

Взяв за основу интерактивный прототип (макет сайта) и разработанный ранее стиль (логотип) – довести дизайн сайта до высокого уровня юзабилити, придать проекту, элегантности, позитива, эргономичности. Важным фактором в дизайне, мы видим реализацию конверсии (т.е. дизайн должен продавать).

UPD. Легкий ненавязчивый дизайн, без тяжелых блоков (кнопок и пр.). В стиле Hi-tech и логотипа компании.

UPD1. Cоздать ассоциативные визуально стимулирующие образы, для пользователя стимулирующие его к покупке – регистрации на сайте, вызывающие доверие и желание к долгосрочному сотрудничеству.

UPD2. Прототип сайта создавался с учетом бизнес-логики переходов по страницам (сценарии поведения пользователя). Мы хотим видеть в работе дизайнера реализацию этих визуальных сценариев. Успешному таланту предоставим интерактивный прототип с поведенческими сценариями.

* Работу перевода бизнес логики в визуальный ряд можно увидеть по ссылке: www.site2you.kiev.ua/sche...

Критерии оценки таланта:

1. Юзабилити и эргономика

2. Эмоциональный настрой изображения

3. Желание совершить покупку

4. Легкость дизайна

5. Креативные идеи (… но зная меру )

6. Индивидуальность

7. Обоснование выбранного дизайна (стиля)

http://accessauto.ru/docs/shop2.rar

accessauto.ru/docs/ТЗ Дизайнеру Access.doc

Копируйте всю ссылку, открывается сразу.

Левая колонка W – 200 фиксированная, в остальных колонках можно менять пропорции.

Креативные идеи по улучшению конверсии интернет магазина приветствуются.

Требование: опыт разработки успешно действующих проектов интерфейсов корпоративных порталов, соц. сетей, интернет магазинов. Понимание принципов юзабилите и эргономики www.i2r.ru/static/255/out...

Без подобного опыта предложения не рассматриваются.

Позитивный настрой, креатив и желание реализовать качественно и в срок проект .

Прошу Внимания! Предложения типа: «смотри портфолио»… Игнорируются!!!

13 лет назад
uspex2006
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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