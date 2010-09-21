Проект для Мухамедзянов Альберт (NordSkif)

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки157 просмотров
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Сделать дизайн сайта по ТЗ. PSD макет

13 лет назад
kurgudu
Виктор 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
NordSkif
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$45
7 дней
Все выполнил по ТЗ. Макетом остался доволен. При показе макета своим друзьям для оценки никто не высказывал претензий и не советовали что-то переделать.
Все ок