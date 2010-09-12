Дизайн социальной сети на движке Social Engine 4

Требуется переделать дизайн для всех страниц сайта. Сайт будет ставиться на Wordpress. - Наполнение сайта останется практически прежними. Так что для дизайна берите информацию с сайта! - Шапка (в виде флеш баннера на всю ширину страницы, нужен масштабируемый) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простой и стильный дизайн для сайта на движке Social Engine 4. Пример стандартного дизайна http://demo.socialengine.net/ . Можно сохранить общий стиль, поменять расцветку - к примеру сделать ее желтой с зеленым и(или) оранжевым. Присылайте примеры работ, или любые наработки и наброски по этому заданию.
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