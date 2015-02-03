Редизайн сайта ветеринарной клиники Биоконтроль

Здравствуйте.

Структуру будущего сайта можно увидеть на http://new.biocontrol.ru. Фактически эту структуру и расположение элементов (колонки, шапка, меню, контент) надо причесать и красиво оформить. Если при этом у вас появятся идеи как сайт можно улучшить, мы всегда открыты для обсуждения.

Общая ширина - 980 пикселей. Центральная колонка - не меньше 500, по возможности - 550. Левая колонка может быть уже правой.

Нам очень нравится Apple.com, надеемся этого вполне достаточно для ориентира, в какую сторону работать.

Основной цвет сайта - белый.Шрифты должны быть достаточно крупные, для контента - без засечек, в шапке - по вашему выбору. Должны быть предусмотрены заголовки от H1 до H4 можно и до H6), цитаты, таблицы.

Следующие страницы будут несколько различаться из-за разных элементов:

http://new.biocontrol.ru - главная, основной дизайн. Очень важно разобраться с шапкой. В ней собрано несколько разных элементов, которые надо грамотно расположить, чтобы они все читались, но шапка при этом не выглядела перегруженной.

Можно менять их размеры, цвета, расположение так, как вы их видите. Безусловно, название клиники и телефон являются приоритетными. При верстке все элементы должны быть выполнены в виде текста, а не изображений (кроме логотипа, конечно), поэтому шрифты стоит использовать стандартные, возможно с какими-то CSS-эффектами, которые в дальнейшем сможет применить верстальщик.

Слайдшоу наверху будет только на главной. На остальных страницах - снизу.

Не забудьте оформить голубой блок на главной. Фотографии и текст в них изменятся, но общий вид сохранится. Цвета при этом должны совпадать с цветами сайта.

Оформление списка врачей по отделениям тоже надо оформить.

Несколько баннеров в правой колонке: вызов врача на дом, зоотакси, аптека. Сейчас они стоят просто для примера. Надо будет сделать под ширину колонки. Если вы считаете, что это отдельная работа, укажите, пожалуйста, стоиомость каждого баннера.

Оформление блока новостей: маленькая картинка + текст. Серый цвет, конечно, совершенно не в тему.

Какие-то блоки, например, те же новости, могут впоследствии переместится из правой колонки в левую.

http://new.biocontrol.ru/testimonials/ - отзывы

http://new.biocontrol.ru/category/nash-blog/ - блог

http://new.biocontrol.ru/nash-blog/zapis-4/ - оформление древовидных комментариев. + хлебные крошки, включая заголовок страницы. Хочется красивого, стильного решения.

http://new.biocontrol.ru/razdel-dlya-specialistov/ - левое меню будет оформлено, как и на главной. А вот список мероприятий в правой колонке отдельный.

http://new.biocontrol.ru/welcome/ - отдельная шапка на английском языке. Элементы похожи на русский, но все же немного отличаются.

Логотип и руководство по использованию фирменного стиля, которые можно взять за основу - http://www.onlinedisk.ru/file/513742/.

Если у вас возникают какие-то вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, не стесняйтесь писать личные сообщения. :)

Если вы сможете еще впоследствии и сверстать получившийся дизайн под WordPress - пишите пожалуйста и цену на верстку.