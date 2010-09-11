Нарисовать одну страницу по готовому шаблону

Необходимо нарисовать одну страницу в рамках готового шаблона (см. приложение). Тематика: юридические услуги по освобождению от службы в Армии России. В шаблоне будут некоторые переделки (убрать стрелку и т.д). От Вас - цена и сроки. В приложении пример работы с шаблоном.