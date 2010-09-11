Нарисовать одну страницу по готовому шаблону

Нужно создать два дизайна для интернет-магазинов. бюджет: 5000 р. Кто готов пишите ICQ 550110973
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать одну страницу в рамках готового шаблона (см. приложение). Тематика: юридические услуги по освобождению от службы в Армии России. В шаблоне будут некоторые переделки (убрать стрелку и т.д). От Вас - цена и сроки. В приложении пример работы с шаблоном.
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