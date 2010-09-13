Требуется: дизайн шаблона скрипта каталога, интеграция шаблона в скрипт (PSD+ верстка). Шаблон не должен менять дополнять коды скрипта; шаблон должен включаться-выключаться (смена шаблона на сайте) не затрагивая скрипт и контент сайта. ссылка на сайт - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день товарищи дизайнеры!!!
Нужна шапка для сайта,т.к я студент много не заплачу!Максимум 300 wmr.
Тематика сайта hip-hop.
Помогите пожалуйста!!!!!!В свою очередь я могу дать вам хорошую рекламу!
Подробности здесь:icq 552-687-236 или http://vkontakte.ru/s_a_m_y
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