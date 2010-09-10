Создание темы для WordPress

Надо на сайт поставить шаблон с нужными скриптами, есть пример сайта. Движок DLE.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать шаблон и натянуться его на WordPress.
Что-то вроде этого traveliving.org только без наворотов.
Вопрос, сколько будет стоить?
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