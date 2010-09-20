Нарисовать шапку

Не смотря на то что я немного замялся с дизайном, Андрей очень терпеливо и с пониманием отнесся к этому, слова на ветер не бросает, всегда знает чего хочет, НЕ КИДАЛА! смело внес предоплату, и не пожалел об этом) Надеюсь на последующее сотрудничество, и рекомендую всем данного заказчика, сотрудничайте и не пожалеете))