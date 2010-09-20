Нарисовать шапку

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна шапка, надо сделать в стиле картины по схеме во 2-ом файле.

Показать человечков, стремящихся в магазин за покупками. На позитиве -)

13 лет назад
korifey
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$30
1 день
Неплохо справился с задачей, немного больше время потратил на процесс дизайна, и быстро и качественно проанимировал картинку. Всегда на связи, доводит работу до конца. По анимации будем сотрудничать с Тимуром.
Не смотря на то что я немного замялся с дизайном, Андрей очень терпеливо и с пониманием отнесся к этому, слова на ветер не бросает, всегда знает чего хочет, НЕ КИДАЛА! смело внес предоплату, и не пожалел об этом) Надеюсь на последующее сотрудничество, и рекомендую всем данного заказчика, сотрудничайте и не пожалеете))
  • Похожие заказы

  • Редизайн свадебного портал

    $200

    Ребуется редизайн свадебного портала www.swadba.by – создание нового свежего дизайна главной и внутренних страницы. Дизайн типа: www.timeout.ru/ www.gurman.ru/ menu.ru/ Дизайн должен быть удобным с точки зрения юзабилити, подробное ТЗ высылается по запросу. Требуется ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина софта

    На основании готового прототипа необходимо сделать дизайн магазина софта. На первом этапе нужен дизайн трех страниц: - Главная - Список товаров - Товар детально Укажите, пожалуйста, цену работы, когда готовы приступить, сроки, ссылку на портфолио. Спасибо.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Измение шапки, подвала, логотипа

    $100

    На сайте cyberclimat.ru необходимо изменить дизайн, только граф. файлы без верстки. логотип уже есть осталось только его переделать немного. итого шапка, подвал, логотип, фон, фавикон

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн. максимальное качество по минимальной цене

    $150

    Дизайн для сайта - продажа ЖД билетов, авиа билетов. основное требование к исполнителю - большой опыт в создании юзабельных сайтов, с проработанной логичной структурой. разделов на сайте будет мало, информции то же не так много. нужно все очень ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать дизайн на основе шаблона.

    Здравствуйте, требуется создать дизайн как тут, только немного переделать картинки. templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=30245&amp;pr_code=5Y2NjDQ8ReHq95Ir696j5yF54TV3Fq на выходе html/fla/swf Сколько будет стоить и сколько времени займёт? В переписки договорились на 50.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задачи для дизайнера

    $2500

    ТРЕБОВАНИЯ: Участник сообщества для подачи заявки должен иметь минимум 20 единиц в портфолио. ЗАДАЧИ: 1. Дизайн сайта с учетом фирменных цветов (шапка, скин). Навыки верстки не нужны. 2. Разработка 2х логотипов: компании и продукта. 3. !!! Разработка дизайна интерфейса в ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад