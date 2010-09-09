Дизайн интернет-магазина софта

Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки419 просмотров
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На основании готового прототипа необходимо сделать дизайн магазина софта.

На первом этапе нужен дизайн трех страниц:

- Главная

- Список товаров

- Товар детально

Укажите, пожалуйста, цену работы, когда готовы приступить, сроки, ссылку на портфолио.

Спасибо.

13 лет назад
unsm
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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