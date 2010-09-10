Дизайн внутренней страницы.

$40
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок198 просмотров
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Приветсвую, необходимо нарисовать дизайн внутренней страницы сайта: autoreg.su/articles/71

1. Логотип и форму авторизации не трогать.

2. Текст изменять нельзя, но можно изменять шрифты, цвета и прочее.

Все остальное надо более красиво и более гармонично нарисовать, бюджет 1000 руб.

Дизайн должен быть приятен "глазу".

13 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
Выбранный исполнитель
EnGine
Антон 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Наконец-то, толковый дизайнер, перебрали кучу работ! Ваша работа - лучше всех, будем сотрудничать! Огромное спасибо.
Очень доволен сотрудничеством. Заказчик подробно объясняет тз, сделали быстро. Рекомендую! :)
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