Создание дизайна для форума на PHPBB3

Требуется дизайн главной страницы по тематике: строительные смеси. Также нужно сделать валидную и кроссбраузерную верстку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн для Форума (аналогичный дизайну сайта), работающего на платформе PHPBB3.
Форум сейчас находится в ай-фрейме на сайте www.games-4-money.com
Сделать дизайн означает нарисовать подходящий фон, создать комплект уникальных иеонок (регистрация, ответить, вход, и т.д) и самое главное - сделать на форуме хедер (шапку), идентичный сайту. Таким
образом, пользователи пользуясь и находясь на форуме всегда смогут перейти по выпадающим менюшкам в любую точку сайта.
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