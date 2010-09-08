Создание дизайна для форума на PHPBB3

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок185 просмотров
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Необходимо сделать дизайн для Форума (аналогичный дизайну сайта), работающего на платформе PHPBB3.

Форум сейчас находится в ай-фрейме на сайте www.games-4-money.com

Сделать дизайн означает нарисовать подходящий фон, создать комплект уникальных иеонок (регистрация, ответить, вход, и т.д) и самое главное - сделать на форуме хедер (шапку), идентичный сайту. Таким

образом, пользователи пользуясь и находясь на форуме всегда смогут перейти по выпадающим менюшкам в любую точку сайта.

PHP
13 лет назад
Games4Money
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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