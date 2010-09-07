Нарисовать кнопки

Нужно сделать редизайн сайта www.hpwr.ru 1. Главная страница сайта. Общая страница для всех магазинов. Основные критерии: 1) Оригинальный привлекательный дизайн. 2) Вход в поисковую систему, сразу бросающийся в глаза. 3) Возможность выбора одного из трех магазинов. 4) Понятное и удобное меню. 2. ...
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Для сайта darkotik.com нарисовать:
1. кнопка "назад"
2. кнопка "главная"
2. иконка "напитки"
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