Нарисовать дизайн для онлайн магазина (для Skoort)

Арсен молодец, сделал всё замечательно. Очень терпеливый и выполняет все пожелания. Ни разу по ходу работы не проявил никакого неудовольствия по поводу многочисленных исправлений и просьб заказчика. Надо так же отметить, что он единственный, кто воспринял конкурс как профессионал, т.е. сделал хороший макет сайта и отослал мне на рассмотрение ещё до того, как я принял его кандидатуру. Рекомендую как ответственного человека.