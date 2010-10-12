Нарисовать дизайн для онлайн магазина (для Skoort)

$120
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка145 просмотров
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Требуется нарисовать дизайн для онлайн магазина.

Преобладающий цвет - зелёный.

13 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
skoort
Арсен 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$120
3 дня
Арсен молодец, сделал всё замечательно. Очень терпеливый и выполняет все пожелания. Ни разу по ходу работы не проявил никакого неудовольствия по поводу многочисленных исправлений и просьб заказчика. Надо так же отметить, что он единственный, кто воспринял конкурс как профессионал, т.е. сделал хороший макет сайта и отослал мне на рассмотрение ещё до того, как я принял его кандидатуру. Рекомендую как ответственного человека.
Андрей было очень приятно с вами работать, вы очень надежный и целеустремленный, а также креативный человек ставлю 10 баллов!!
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