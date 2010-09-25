Создать дизайн для сайта по тематике Speed dating

Нужно создать дизайн для сайта по "быстрым знакомствам" - организация встреч знакомств в клубах, кафе.

Основные критерии заказчика - не шаблонность, простота и удобность, но при этом что б смотрелся хорошо.

Но и что б потом можно было натянуть на DLE.