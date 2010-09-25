Создать дизайн для сайта по тематике Speed dating

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка311 просмотров
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Нужно создать дизайн для сайта по "быстрым знакомствам" - организация встреч знакомств в клубах, кафе.

Основные критерии заказчика - не шаблонность, простота и удобность, но при этом что б смотрелся хорошо.

Но и что б потом можно было натянуть на DLE.

13 лет назад
poezdaty
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
karo88
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
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