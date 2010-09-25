Создать дизайн для сайта по тематике Speed dating

Нужно сделать редизайн сайта www.hpwr.ru 1. Главная страница сайта. Общая страница для всех магазинов. Основные критерии: 1) Оригинальный привлекательный дизайн. 2) Вход в поисковую систему, сразу бросающийся в глаза. 3) Возможность выбора одного из трех магазинов. 4) Понятное и удобное меню. 2. ...
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Нужно создать дизайн для сайта по "быстрым знакомствам" - организация встреч знакомств в клубах, кафе.
Основные критерии заказчика - не шаблонность, простота и удобность, но при этом что б смотрелся хорошо.
Но и что б потом можно было натянуть на DLE.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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