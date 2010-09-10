Сайт на Joomla довести до "ума"

Есть сайт, поставлен двиг Joomla и поставлен шаблон.

Требуется помощь в создании нужных разделов на сайте, а так же надо скорректировать дизайн.

Желательно перерисовать картинки под нужную тематику.

Внимание: хочется в исполнителе увидеть креативного человека, который не пишет "давай ТЗ".

Есть вопросы - задавайте, обсудим, решим как сделать лучше и правильно.

Заказчик сам пока что слабо понимает, как он хочет.

Суммарно работы для специалиста на неделю максимум, при условии 3х-4х рабочих часов в день.