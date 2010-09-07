Нужно сделать редизайн сайта www.hpwr.ru

1. Главная страница сайта.

Общая страница для всех магазинов.

Основные критерии:

1) Оригинальный привлекательный дизайн.

2) Вход в поисковую систему, сразу бросающийся в глаза.

3) Возможность выбора одного из трех магазинов.

4) Понятное и удобное меню.

2. Три главные страницы трех магазинов + три не главные страницы магазинов.

Основные критерии:

1) Дизайн легко сочетается с главной страницей сайта, но имеет индивидуальный дизайн, соответствующий тематике магазина.

2) У каждого магазина свой логотип (есть на сайте).

3) Один помощник по сайту, имеющий отличия (например в разных костюмах).

4) Возможность вынести основные бренды на главную страницу магазина.

5) Место для анонсов.

3. Главная страница поисковой системы + не главная страница поисковой системы.

Основные критерии:

1) Удобное переключение между поисковыми системами, независимо от их количества (их будет много).

2) Вывод начальной информации на большую часть экрана.

3) Сочетание дизайна со всеми магазинами для плавного перехода в поисковую систему любого магазина без резкой смены картинки.

Присылайте ссылки на что будет примерно похоже или свои эскизы.

Ссылки на готовые работы обязательны. Предложения по бюджету.