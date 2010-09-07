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Нужно сделать редизайн сайта www.hpwr.ru
1. Главная страница сайта.
Общая страница для всех магазинов.
Основные критерии:
1) Оригинальный привлекательный дизайн.
2) Вход в поисковую систему, сразу бросающийся в глаза.
3) Возможность выбора одного из трех магазинов.
4) Понятное и удобное меню.
2. Три главные страницы трех магазинов + три не главные страницы магазинов.
Основные критерии:
1) Дизайн легко сочетается с главной страницей сайта, но имеет индивидуальный дизайн, соответствующий тематике магазина.
2) У каждого магазина свой логотип (есть на сайте).
3) Один помощник по сайту, имеющий отличия (например в разных костюмах).
4) Возможность вынести основные бренды на главную страницу магазина.
5) Место для анонсов.
3. Главная страница поисковой системы + не главная страница поисковой системы.
Основные критерии:
1) Удобное переключение между поисковыми системами, независимо от их количества (их будет много).
2) Вывод начальной информации на большую часть экрана.
3) Сочетание дизайна со всеми магазинами для плавного перехода в поисковую систему любого магазина без резкой смены картинки.
Присылайте ссылки на что будет примерно похоже или свои эскизы.
Ссылки на готовые работы обязательны. Предложения по бюджету.
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