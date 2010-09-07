Редизайн сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок466 просмотров
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Нужно сделать редизайн сайта www.hpwr.ru

1. Главная страница сайта.

Общая страница для всех магазинов.

Основные критерии:

1) Оригинальный привлекательный дизайн.

2) Вход в поисковую систему, сразу бросающийся в глаза.

3) Возможность выбора одного из трех магазинов.

4) Понятное и удобное меню.

2. Три главные страницы трех магазинов + три не главные страницы магазинов.

Основные критерии:

1) Дизайн легко сочетается с главной страницей сайта, но имеет индивидуальный дизайн, соответствующий тематике магазина.

2) У каждого магазина свой логотип (есть на сайте).

3) Один помощник по сайту, имеющий отличия (например в разных костюмах).

4) Возможность вынести основные бренды на главную страницу магазина.

5) Место для анонсов.

3. Главная страница поисковой системы + не главная страница поисковой системы.

Основные критерии:

1) Удобное переключение между поисковыми системами, независимо от их количества (их будет много).

2) Вывод начальной информации на большую часть экрана.

3) Сочетание дизайна со всеми магазинами для плавного перехода в поисковую систему любого магазина без резкой смены картинки.

Присылайте ссылки на что будет примерно похоже или свои эскизы.

Ссылки на готовые работы обязательны. Предложения по бюджету.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
13 лет назад
knovs
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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