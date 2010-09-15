Games4Money

На постоянную работу приглашаем людей умеющих искать в Интернете необходимые материалы (фото и тексты) и видоизменять их. Требуются люди ответственные, понимающие хотя бы что-то в спорте (футбол, хоккей, теннис, баскетбол, бокс). Оплата 0.2 у.е. за ...
- $250Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем человека, знающего как оптимизировать под поисковики уже существующий контент, а также научит основам успешного продвижения на будущее. Сайт www.games-4-money.com работает на Joomla, а форум сайта на PHPBB3.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать дизайн для Форума (аналогичный дизайну сайта), работающего на платформе PHPBB3. Форум сейчас находится в ай-фрейме на сайте www.games-4-money.com Сделать дизайн означает нарисовать подходящий фон, создать комплект уникальных иеонок (регистрация, ответить, вход, и т.д) и ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад