Написание, копипастинг и рерайтинг статей

Необходимо написать читабельные тексты по тематике НЕДВИЖИМОСТЬ ТЗ в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу приглашаем людей умеющих искать в Интернете необходимые материалы (фото и тексты) и видоизменять их. Требуются люди ответственные, понимающие хотя бы что-то в спорте (футбол, хоккей, теннис, баскетбол, бокс). Оплата 0.2 у.е. за материал. Не имеющие опыта, тоже приветствуются.
Также, требуются люди хорошо понимающие в спорте, способные переводить с английского, итальянского, испанского языков, а также писать собственные размышления и анализы к результатам матчей (ревью). Оплата обсуждается в каждом случае отдельно.
Для предметного собеседования, каждый кандидат должен предоставить как минимум 5 ссылок на свои публикации (видоизменённый копипест статьи, анализ, собственные размышления, перевод с указанием источника). После чего, свяжитесь со мной по скайпу oleg-grigoryev.
Убедительно прошу всех, кто заинтересован работать взять во внимание ещё следущее:
Копипастинг - это взяли информацию (текст и фото), изменили первое предложение и последние, заработали 0.2 у.е.
Рерайт - это взяли информацию (текст ифото), изменили 7 предложений, добавили собственные размышления, заработали 0.4 у.е.
Перевод - это не буквальный точный перевод слово-в-слово, а произвольная форма передачи смысла - 0.5 у.е. за материал от 1000 знаков (+фото по теме).
Материала для перевода, рерайта и копипастинга честно говоря – немеренно, сколько вы сможете сделать – за столько и заплатим. Каждый день, только по футболу можно работать иработать, было бы желание заработать.
Дополнительные вопросы по всем вакансиям задавайте также в скайпе (сделаю конференцию).
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