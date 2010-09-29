Написание, копипастинг и рерайтинг статей

$250
КопирайтингЗакрыт10 заявок400 просмотров
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На постоянную работу приглашаем людей умеющих искать в Интернете необходимые материалы (фото и тексты) и видоизменять их. Требуются люди ответственные, понимающие хотя бы что-то в спорте (футбол, хоккей, теннис, баскетбол, бокс). Оплата 0.2 у.е. за материал. Не имеющие опыта, тоже приветствуются.

Также, требуются люди хорошо понимающие в спорте, способные переводить с английского, итальянского, испанского языков, а также писать собственные размышления и анализы к результатам матчей (ревью). Оплата обсуждается в каждом случае отдельно.

Для предметного собеседования, каждый кандидат должен предоставить как минимум 5 ссылок на свои публикации (видоизменённый копипест статьи, анализ, собственные размышления, перевод с указанием источника). После чего, свяжитесь со мной по скайпу oleg-grigoryev.

Убедительно прошу всех, кто заинтересован работать взять во внимание ещё следущее:

Копипастинг - это взяли информацию (текст и фото), изменили первое предложение и последние, заработали 0.2 у.е.

Рерайт - это взяли информацию (текст ифото), изменили 7 предложений, добавили собственные размышления, заработали 0.4 у.е.

Перевод - это не буквальный точный перевод слово-в-слово, а произвольная форма передачи смысла - 0.5 у.е. за материал от 1000 знаков (+фото по теме).

Материала для перевода, рерайта и копипастинга честно говоря – немеренно, сколько вы сможете сделать – за столько и заплатим. Каждый день, только по футболу можно работать иработать, было бы желание заработать.

Дополнительные вопросы по всем вакансиям задавайте также в скайпе (сделаю конференцию).

13 лет назад
Games4Money
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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