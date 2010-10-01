Написать несколько статей по тематике Автомобили

Нужно написать несколько статей (5 шт.) по тематике "Тонирование автомобилей".

Вот ключевые слова для статей (в скобках) и, соответственно, их название:

1. Тонировка (тонировка автомобиля, тонировка стекол)

2. Съемная тонировка своими руками (съемная тонировка своими руками)

3. Выбор тонировочной пленки (виды пленок)

4. Растонирование автомобиля (как снять старую тонировку, как снять тонировку)

5. Новый закон о тонировке (новые штрафы)

Одна статья минимум 1500 знаков минимум, на уникальность проверяем каждую статью.

Бюджет 300р. на все, оплата wmr или через систему оплаты weblancer.net в течении 5 минут.