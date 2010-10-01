Написать несколько статей по тематике Автомобили

$10
КопирайтингЗавершен10 заявок256 просмотров
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Нужно написать несколько статей (5 шт.) по тематике "Тонирование автомобилей".

Вот ключевые слова для статей (в скобках) и, соответственно, их название:

1. Тонировка (тонировка автомобиля, тонировка стекол)

2. Съемная тонировка своими руками (съемная тонировка своими руками)

3. Выбор тонировочной пленки (виды пленок)

4. Растонирование автомобиля (как снять старую тонировку, как снять тонировку)

5. Новый закон о тонировке (новые штрафы)

Одна статья минимум 1500 знаков минимум, на уникальность проверяем каждую статью.

Бюджет 300р. на все, оплата wmr или через систему оплаты weblancer.net в течении 5 минут.

13 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на отлично. Грамотные и содержательные статьи. Спасибо.
Ну что могу сказать? Отличный заказчик, интересное задание, быстрая оплата и никаких претензий. Жаль только, что работы было не так много, я бы хотел сотрудничать в дальнейшем.
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