SEO-тексты по недвижимости

КопирайтингЗавершен14 заявок501 просмотр
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Необходимо написать читабельные тексты по тематике НЕДВИЖИМОСТЬ

ТЗ в приложении

13 лет назад
dron
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$2
2 дня
Алла ответсвенно подошла к работе, выполнила большой объем работы в сжатые сроки с сохранением качества текстов. Исполнено все четко по ТЗ
Очень приятный заказчик. Чёткое ТЗ, терпение, мгновенная оплата и приятное общение. Всем рекомендую.
Ruslana69
Руслана 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$2
2 дня
Потерял 2 недели времени, вместо пары-тройки дней, в итоге не получил работу что заказывал. Если не хотите терять время - не советую, хотя может и хороший копирайтер (проверить это на деле так и не получилось)
Спасибо за сотрудничество.
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