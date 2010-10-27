Написание текста

КопирайтингЗавершен38 заявок494 просмотра
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Здравствуйте!

Ищется человек способный написать уникальные тексты для сайта строительной компании. Тексты для - Главной, О нас, Отзывы, а также отдельно нужны будуть статьи на строительную тему, но это уже будет отдельно обсуждаться с выбранным исполнителем. Все предложения скрыты, поэтому свои предложения оставляем строго в проэкте, все кто будут писать в скайп,аську или в приват, сразу идут в игнор. Так что жду ваши цены, сразу предупреждаю что работа нужна высокого качества.

С ув.Иван

13 лет назад
tarasbulba
Иван 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$400
15 дней
Работа выполнена на отлично, без каких-либо нереканий. Приятно было сотрудничать с Владиславом, поэтому всем рекомендую как положительно настроенного на результат человека.
Все отлично. Надеюсь на продолжение сотрудничества. С ув., Владислав
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