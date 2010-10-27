Написание текста

Требуется человек или команда для наполнения игрового сайта новостями и материала (фото, видео, читы, рейнеры) о компьтерных играх (ps, приставки). Требуется на постоянной основе. Текстовые материалы - превалирующая часть должна быть уником. Сайт на dle.
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Здравствуйте!
Ищется человек способный написать уникальные тексты для сайта строительной компании. Тексты для - Главной, О нас, Отзывы, а также отдельно нужны будуть статьи на строительную тему, но это уже будет отдельно обсуждаться с выбранным исполнителем. Все предложения скрыты, поэтому свои предложения оставляем строго в проэкте, все кто будут писать в скайп,аську или в приват, сразу идут в игнор. Так что жду ваши цены, сразу предупреждаю что работа нужна высокого качества.
С ув.Иван
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