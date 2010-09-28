Приватный проект для Курлат Наталья (Lettre)

Приветствую всех. Нужно сделать рерайт 561 вопрсов-ответов линии консультации 1С, каждый из которых представлен в виде графического файла в формате PNG (пример во вложении). С каждым графическим файлом нужно сделать: 1. Ознакомиться с ним. 2. Придумать длинный ...