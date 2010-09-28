Приватный проект для Курлат Наталья (Lettre)

$9
КопирайтингЗавершен1 заявка128 просмотров
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Статья об оконной системе на 3 000 зн, срок- 3 часа.

13 лет назад
perspektiva
Юля 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$9
1 день
Наталья в кратчайшие сроки написала отличную статью. Продолжаем сотрудничество.
Очень бы хотелось сотрудничать с Юлией и в дальнейшем! Задание сформулировано четко, сомнений в оплате не возникает никаких, заказчик приятен в общении и быстро платит. В общем, +10.
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