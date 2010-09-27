Рейрат 561-го вопроса FAQ на тему 1С:Предприятие

Приветствую всех.

Нужно сделать рерайт 561 вопрсов-ответов линии консультации 1С, каждый из которых представлен в виде графического файла в формате PNG (пример во вложении).

С каждым графическим файлом нужно сделать:

1. Ознакомиться с ним.

2. Придумать длинный заголовок вопросов

3. Придумать краткий заголовок вопроса

4. Сделать рерайт вопроса (т.е. написать тоже самое, но своими словами)

5. Сделать рерайт ответа

6. Разместить на сайте http://www.super1c.ru через панель управления сайтом, доступ, к которой будет предоставлен выбранному исполнителю.

Примеры вопросов и заголовков можно посмотреть в базе знаний 1С http://super1c.ru/knowledgebase.php

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