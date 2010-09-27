Рейрат 561-го вопроса FAQ на тему 1С:Предприятие

Для сайта woodfun.ru необходимо написать уникальные красивые с лекгим намеком на сео описания к товарам. объем для каждого товара. пишите ваши цены за 1000 символов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех.
Нужно сделать рерайт 561 вопрсов-ответов линии консультации 1С, каждый из которых представлен в виде графического файла в формате PNG (пример во вложении).
С каждым графическим файлом нужно сделать:
1. Ознакомиться с ним.
2. Придумать длинный заголовок вопросов
3. Придумать краткий заголовок вопроса
4. Сделать рерайт вопроса (т.е. написать тоже самое, но своими словами)
5. Сделать рерайт ответа
6. Разместить на сайте http://www.super1c.ru через панель управления сайтом, доступ, к которой будет предоставлен выбранному исполнителю.
Примеры вопросов и заголовков можно посмотреть в базе знаний 1С http://super1c.ru/knowledgebase.php
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