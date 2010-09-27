Написать 2 статьи. Сегодня.

КопирайтингЗавершен15 заявок267 просмотров
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Нужна статья про деревянные лестницы и статья про спа. Объем каждой 1.5 - 2 листа.

Источники и подробное описание задач будут даны исполнителю.

13 лет назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
svi-yuliana
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Иногда бывает так, что нужно сделать БЫСТРО. Как раз тот случай. Быстро и качественно. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Приятно иметь дело с таким заказчиком. Четкое тз + оплата по факту выполненной работы. Всем рекомендую.
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    13 лет назад

  • Требуется написать качественную статью.

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