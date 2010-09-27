Написать 2 статьи. Сегодня.

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно 115 текстов по 3к знаков без пробелов на околоцветочную тематику (для магазина по продаже цветов). Сроки щадящие, как вариант, можете присылать по 1-2 текста в день и тут же получать оплату ...