Нужно придумать название для фирмы. Т.е. ООО Название фирмы. Сфера деятельности: 1. написание студ работ 2. реклама 3. создание сайтов и комп помощь, обучение 4. бюро переводов и будут другие еще виды деятельности Название должно быть: - кратким - оригинальным (не надо писать те, ...