Придумать название-2

$15
КопирайтингЗавершен55 заявок1759 просмотров
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#1$15

Нужно придумать название для фирмы. Т.е. ООО Название фирмы.

Сфера деятельности:

1. написание студ работ

2. реклама

3. создание сайтов и комп помощь, обучение

4. бюро переводов

и будут другие еще виды деятельности

Название должно быть:

- кратким

- оригинальным (не надо писать те, что уже есть)

- понятным и простым

- приятным на слух

- быстро запоминающимся

- на русском языке и на английском (т.е. русское слова в англ транскрипции)

Не приветствуются:

- длинные названия

- названия состоящие из 2х слов

Чтобы было понятнее, обратите внимание к примеру на Алендвик - название фирмы. http://www.alendvic.ru/

Как видите у компании много разных видов деятельности со своими названиями, а компания называется - Алендвик.

Вот нам тоже надо название компании, которая будет объединять разные виды деятельности.

Желаю всем творческого вдохновения и победы!

13 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Победитель конкурса
natysia-tysia
Наталья 
56 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
#1
Огромное спасибо! Дважды попасть в цель!! Всем рекомендую.
Сотрудничество с заказчиком было позитивным. Работа оплачена в срок. Впечатления самые положительные.
Заявки фрилансеров
natysia-tysia
Наталья 
56 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
#1
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