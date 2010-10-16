Придумать название-2

Требуется написание и размещение постов в тематических блогах жж с разных аккаунтов, с разбивкой по времени и датам, с большим количеством ключей.работа на длительный срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать название для фирмы. Т.е. ООО Название фирмы.
Сфера деятельности:
1. написание студ работ
2. реклама
3. создание сайтов и комп помощь, обучение
4. бюро переводов
и будут другие еще виды деятельности
Название должно быть:
- кратким
- оригинальным (не надо писать те, что уже есть)
- понятным и простым
- приятным на слух
- быстро запоминающимся
- на русском языке и на английском (т.е. русское слова в англ транскрипции)
Не приветствуются:
- длинные названия
- названия состоящие из 2х слов
Чтобы было понятнее, обратите внимание к примеру на Алендвик - название фирмы. http://www.alendvic.ru/
Как видите у компании много разных видов деятельности со своими названиями, а компания называется - Алендвик.
Вот нам тоже надо название компании, которая будет объединять разные виды деятельности.
Желаю всем творческого вдохновения и победы!
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