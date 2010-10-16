Придумать название-2

# 1 — $ 15

Нужно придумать название для фирмы. Т.е. ООО Название фирмы.

Сфера деятельности:

1. написание студ работ

2. реклама

3. создание сайтов и комп помощь, обучение

4. бюро переводов

и будут другие еще виды деятельности

Название должно быть:

- кратким

- оригинальным (не надо писать те, что уже есть)

- понятным и простым

- приятным на слух

- быстро запоминающимся

- на русском языке и на английском (т.е. русское слова в англ транскрипции)

Не приветствуются:

- длинные названия

- названия состоящие из 2х слов

Чтобы было понятнее, обратите внимание к примеру на Алендвик - название фирмы. http://www.alendvic.ru/

Как видите у компании много разных видов деятельности со своими названиями, а компания называется - Алендвик.

Вот нам тоже надо название компании, которая будет объединять разные виды деятельности.

Желаю всем творческого вдохновения и победы!