natysia-tysia

Наталья natysia-tysia

 
56 летРоссия/Пермь
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Люблю творческие задания :)

Творчество мое второе я.

Увлекаюсь написанием сказок, рассказов, новелл.

Люблю писать стихи.

Ответственна, креативна.

Всегда рада помочь. Обращайтесь :)

Отзывы заказчиков
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Придумать название-2
Огромное спасибо! Дважды попасть в цель!! Всем рекомендую.
Сотрудничество с заказчиком было позитивным. Работа оплачена в срок. Впечатления самые положительные.
Ответный отзыв
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Придумать название
Очень понравилось работать с Натальей. Выполнила все по требованиям. Буквально с первых строк попала в цель! Большое спасибо! Будем сотрудничать еще.
Работать с заказчиком было интересно, моя работа была оплачена в срок. Очень рекомендую.
Ответный отзыв