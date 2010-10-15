natysia-tysia

Люблю творческие задания :)
Творчество мое второе я.
Увлекаюсь написанием сказок, рассказов, новелл.
Люблю писать стихи.
Ответственна, креативна.
Всегда рада помочь. Обращайтесь :)
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
Огромное спасибо! Дважды попасть в цель!! Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество с заказчиком было позитивным. Работа оплачена в срок. Впечатления самые положительные.
$15
10 баллов
13 лет назад
Очень понравилось работать с Натальей. Выполнила все по требованиям. Буквально с первых строк попала в цель! Большое спасибо! Будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Работать с заказчиком было интересно, моя работа была оплачена в срок. Очень рекомендую.