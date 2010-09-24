Написать 50 статей под синонимайзер от 2500 сим.

Написать 50 статей (шаблонов) под синонемайзер каждая от 2500 символов.

мне нужны статьи которые я могу размножать синнонемайзером, уникальность минимум 10ти полученых таким образом статей должна быть не менее 90 %. Смыславая нагрузка должна быть приближена к теме (авто), получаемые тексты должны быть читаемыми, возможно применять качественный рерарайт.

При удачном завершении проэкта возможны постоянные последующие заказы.

Сроки и цены жду от вас.