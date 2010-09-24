Написать 50 статей под синонимайзер от 2500 сим.

Нужны уникальные статьи о строительстве домов, на сайт http://stroitelstvodomov.com, ключевые слова, строительство домов, строительство деревянных домов, ландшафтное строительство, строительство дачи, строительство кирпичных домов.... Статья должна быть полностью уникальной, читаемой и полезной, не менее 1000 слов, ...
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Написать 50 статей (шаблонов) под синонемайзер каждая от 2500 символов.
мне нужны статьи которые я могу размножать синнонемайзером, уникальность минимум 10ти полученых таким образом статей должна быть не менее 90 %. Смыславая нагрузка должна быть приближена к теме (авто), получаемые тексты должны быть читаемыми, возможно применять качественный рерарайт.
При удачном завершении проэкта возможны постоянные последующие заказы.
Сроки и цены жду от вас.
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