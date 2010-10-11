Наполнение сайта контентом.

Необходимо наполнить 100% уникальным контентом сайт рекламного агентства.

Для начала необходимо написать несколько заглавных статей примерно по 3000 знаков для разделов сайта в формате СДЛ по темам:

1. Полиграфическая продукция, виды полигрфической продукции с подробным описанием каждого (листовки, луклеты, плакаты итд.)

2. Процесс допечатной подготовки. Необходимо описать суть, принципы и этапы создания макета рекламного обращения, от идеи до отправки в печать.

3. Наружная реклама. Необходимо написать про все виды и форматы наружной городской рекламы.

4. Реклама в прессе.

5. Реклама на радио.

6. Реклама на телевидении.

Сайт работает на Joomla, умение дружить с ней приветствуется при дальнейшем сотрудничестве.