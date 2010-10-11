Наполнение сайта контентом.

Две статьи: advertology.ru/article83298.htm advertology.ru/article83231.htm Нужен хороший рерайт, который бы не дал даже намека на исходник. При этом уникальность для поисковиков минимум 97%. Указывайте цены за статью. Может будет 2 исполнителя, по статье. Более 20$ за статью не рассматривается. Но ...
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Необходимо наполнить 100% уникальным контентом сайт рекламного агентства.
Для начала необходимо написать несколько заглавных статей примерно по 3000 знаков для разделов сайта в формате СДЛ по темам:
1. Полиграфическая продукция, виды полигрфической продукции с подробным описанием каждого (листовки, луклеты, плакаты итд.)
2. Процесс допечатной подготовки. Необходимо описать суть, принципы и этапы создания макета рекламного обращения, от идеи до отправки в печать.
3. Наружная реклама. Необходимо написать про все виды и форматы наружной городской рекламы.
4. Реклама в прессе.
5. Реклама на радио.
6. Реклама на телевидении.
Сайт работает на Joomla, умение дружить с ней приветствуется при дальнейшем сотрудничестве.
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