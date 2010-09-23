Составить инструкцию к сайту (для видео ролика)

КопирайтингЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Нужно составить грамотную инструкцию, все детали обговариваю только по скайпу, Времени на выполнение 3 часа. после полного введения в курс дела. Без предоплаты, только после 100% выполнения работ.

13 лет назад
kmukhamet
Кайрат 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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