Наполнение сайта, тематика - баста и гуф

$50
КопирайтингЗакрыт3 заявки204 просмотра
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Тема - русский рэп))) СДЛ на joomla, кто не умеет работать с joomla нам не подойдет.

Нужно наполнить фото (Фотогалерею заполнить), новости(штук 50)

Возможно статей порерайтить. Ищется такой универсал. Писать в асю 596664970.

13 лет назад
mantragz
Олег 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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