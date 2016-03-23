Статьи про монтажную пену

КопирайтингЗавершен10 заявок208 просмотров
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Необходимо 5 (пять) статей (копирайт) про монтажную пену и/или другую продукцию представленную на сайте. Каждая статья-обзор по 2к символов без пробелов. За 5 статей 500 рублей.

Сайт тут http://montagpena.ru

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13 лет назад
grigoriy_skopin
Григорий 
39 летИндия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
eug
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$17
2 дня
Рекомендую
Только положительные впечатления от работы с Григорием Геннадьевичем Оплата была произведена строго в оговорённые сроки Надеюсь на продолжение сотрудничества
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