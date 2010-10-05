Написать 5 статей

$10
КопирайтингЗавершен15 заявок312 просмотров
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Нужно написать 5 статей минимум 1500 символов. использую ключевики (пример: "Аренда пхукет", "аренда вилл на пхукете").

Сроки - максимум неделя. плачу 2$ за статью. Пишете одну статью, если устраивает - пишете еще 4 и получаете 10$.

13 лет назад
svip
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
thought
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
7 дней
Отлично и быстро выполнила свою работу. остались очень довольны будем обращаться и в дальнейшем. Спасибо.
Отличный заказчик, приятно было сотрудничать.
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