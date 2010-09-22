Комерческое предложение

$25
КопирайтингЗакрыт4 заявки555 просмотров
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Предложение для дизайнеров и архитекторов от компании по производству мебели и продаже кухонной техники.

13 лет назад
timih
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Пускай заказчик здесь больше не появляется, но на всякий случай - сотрудничать не рекомендую. Получил работу и пропал (
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