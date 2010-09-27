Цикл статей по дистанционному обучению

Вот задание для одной из них:

Необходимо подготовить обзорную статью о дистанционном обучении (далее по тексту – ДО) и e-Learning. Статья для размещения на сайте компании, поставляющая систему ДО.

Объем статьи 1,5-2 страницы А4.

Содержание статьи:

что такое ДО и e-Learning

преимущества ДО

возможности для учреждений, компаний, гос. структур при использовании ДО

технологии ДО

соответствие стандартам

Статья должна быть написана в дружелюбном позитивном, но деловом тоне, профессиональным языком.

Сроки, цену за 1 статью