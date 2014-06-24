Написание статей

КопирайтингЗавершен18 заявок465 просмотров
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Около 10 статей

тематика - продажа часов

требования - http://enabea.com/freelance/

срок выполнения - 2-3 дня

оплата - вебмани, после полного утверждения с нашей стороны

все предложения только в проект. обязательно указывайте в проект срок и цену!

Написание статей
10 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
30 минут назад
Выбранный исполнитель
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$2
5 дней
Работа устроила.
Хороший, располагающий к общению, заказчик, понятное ТЗ и мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество!)
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