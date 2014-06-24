Написание статей

Требуется написание профессионального ТЗ на разработку интернет-портала с элементами социальной сети. Подробности в переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Около 10 статей
тематика - продажа часов
требования - http://enabea.com/freelance/
срок выполнения - 2-3 дня
оплата - вебмани, после полного утверждения с нашей стороны
все предложения только в проект. обязательно указывайте в проект срок и цену!
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