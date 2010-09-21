Рерайт, 43 статьи.

КопирайтингЗакрыт44 заявки576 просмотров
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Задание такое:

есть 43 ключевых слова, для каждого нужно найти статью 1000-1500 знаков и сделать рерайт,

с плотностью ключа около 7%.

Пожалуйста, пишите цены и сроки.

13 лет назад
webinsid
Виталий 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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