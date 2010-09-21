Пакет документации на разработку ПО

Нужен человек который разбирается в вопросе аутсорсинга разработки ПО. (ТЗ,ТО и прочее)

От него мне потребуется консультация (очень желателен голос) что и зачем нужно. (А зачем нужно ТЗ? А как используется ТО?)

Написание пакета документации на разработку прикладного приложения с мною озвученным функционалом. (фактически - пример пакета документации для разработки ПО)

Желателен, но не обязателен опыт в юридических вопросах аутсорсинга разработки.