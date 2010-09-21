Пакет документации на разработку ПО

Требуется 20-30 СЕО статей связанных с деревянным домостроением. Совсем уж бессмысленные тексты просьба не предлагать. Примеры статей: http://www.hermes-sz.com/page/poleznie-stati-o-derevyannom-domostroenii-2.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который разбирается в вопросе аутсорсинга разработки ПО. (ТЗ,ТО и прочее)
От него мне потребуется консультация (очень желателен голос) что и зачем нужно. (А зачем нужно ТЗ? А как используется ТО?)
Написание пакета документации на разработку прикладного приложения с мною озвученным функционалом. (фактически - пример пакета документации для разработки ПО)
Желателен, но не обязателен опыт в юридических вопросах аутсорсинга разработки.
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