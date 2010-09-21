Нужен шаблон для размножения статей

КопирайтингЗакрыт2 заявки183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен шаблон для размножения статей на тему «Кожгалантерея»

требования

- шаблон для программы Article Clone Easy

- сгенерированных статей от 1000 шт

- сгенерированные статьи от 1000 символов без пробелов

- при 9-словном шингле не более 9% схожести.

- сгенерированные статьи должны быть правильные по смыслу и написанию.

- уникализировать именно синонимами, а не разбавляя другими словами

Оплата до 500 WMR (без предоплаты!)

Сроки – сейчас.

Интересуют исполнители, готовые приступить СЕЙЧАС и до вечера сделать.

13 лет назад
f3243
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Рерайтинг

    $100

    Сделать рерайтинг текстов для электронных презентаций. Тексты должны быть с уклоном на продажи. Специфика: банковское ПО. Наличие опыта в данной специфике приветствуется.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переписка с Яндекс

    Мне нужен разумный человек, который сможет толково и эффективно вести переписку с Яндексом и держать меня в курсе событий Оплата - ставка + бонус за выполненные проекты Работа связана с доменов.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен копирайт

    Всем привет!Ищу толкового копирайтера,тема-семена подсолничника .Объем очень небольшой..Подробнее исполнителю.Пишите реальные цены и сроки.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать научную статью!

    Нужна научная статья по бедности в России,в любом аспекте. Объем до 10 стр. Например: Феминизация бедности в России; Макроэкономический анализ феминизации бедности в России; 10 Реформа: создание бедности в благополучной стране;О богатстве и бедности в России; Социально-политический аспект бедности ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Качественные тексты к каталогу препаратов

    $100

    Нужны качественные тексты к каталогу препаратов профессиональной косметики - индивидуальные, яркие, выразительные. Примеры работы с подобными продуктами обязательны. Оплата по договоренности. Материалы письмом.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи для ювелирного интернет магазина

    $500

    Для ИМ jewel-st.ru нужно ~100 статей по 2500-3000 знаков (строго больше 2500). По 5 уе за статью. Для каждой категории по статье. Тема определяется категорией. + рерайт всех разделов. Рерайт по 1,5 уе. за 1000 знаков. Писать нужно минимум ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт ~4700 знаков, тематика: налоги

    Добрый день. Требуется рерайт текста, тематика - налоговые вычеты. Исходники есть, размер текста: 4766 зн. б.п. Требования: уникальность и грамотное изложение. Оптимизация под ключевые слова не требуется. Указывайте, пожалуйста, цены и примерные сроки. Спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад