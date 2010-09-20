Добрый день. Требуется рерайт текста, тематика - налоговые вычеты. Исходники есть, размер текста: 4766 зн. б.п. Требования: уникальность и грамотное изложение. Оптимизация под ключевые слова не требуется. Указывайте, пожалуйста, цены и примерные сроки. Спасибо.
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Требуется написание отзывов о объектах вашего города. Оплата за 10 отзывов, на телефон, карту. Только на [email protected]
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