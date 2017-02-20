Приватный проект для Daxaxa

Добрый день. Ищу людей, которые будут заполнять сайт http://all-soundtracks.ru/ - требуется добавлять саундтреки. Можно просто копи-пастом, можно с добавлением немного текста от себя (разбавка копи-паста оригинальным текстом). Сложного ничего нету, а работы очень много... Кому интересно - пишите цену ...