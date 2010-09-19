Подбор названий и описаний для сайта

КопирайтингЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Требуется создать для сайта http://vipfin.ru

Название:

60 уникальных названий, длиной от 25 до 50 символов

Описание:

80 уникальных описаний, длиной от 100 до 250 символов

Описание краткое:

80 уникальных описаний, длиной от 100 до 150 символов

13 лет назад
VipFin
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад