Рерайт новостей определенной тематики

Добрый день, Необходимо порядка 12 статей по 4000-5000 символов. Уникальность 100%. оплата – 50 рублей/1000 символов без пробелов. Исполнителю заказ дополнительно по 2 статьи в неделю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для рерайта новостей о промышленном оборудовании.
Приблизительно 20 статей в неделю по 2-3 тысячи знаков.
Внимание: требуется именно конкретный человек, а не группа авторов.
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