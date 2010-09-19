Требуется написание обзоров

Добрый день, Необходимо порядка 12 статей по 4000-5000 символов. Уникальность 100%. оплата – 50 рублей/1000 символов без пробелов. Исполнителю заказ дополнительно по 2 статьи в неделю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для написания обзоров для ноутбуков, имеющий опыт написания подобных материалов. Для начала потребуется написать пробный обзор по заданной модели (примерный план сообщу). Объем - 3-4тыс.знаков. Рассчитываю на постоянное сотрудничество, но первоначально претендентам будет предложено написать обзор по конкретной модели.
Просьба указывать стоимость работы и ссылку на портфолио.
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