Требуется написание обзоров

КопирайтингЗакрыт8 заявок380 просмотров
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Требуется человек для написания обзоров для ноутбуков, имеющий опыт написания подобных материалов. Для начала потребуется написать пробный обзор по заданной модели (примерный план сообщу). Объем - 3-4тыс.знаков. Рассчитываю на постоянное сотрудничество, но первоначально претендентам будет предложено написать обзор по конкретной модели.

Просьба указывать стоимость работы и ссылку на портфолио.

13 лет назад
anton-mih
48 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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