Seo-тексты (научные работы по психологии)

Спасибо Наталье за оперативную работу с учетом всех пожеланий и комментариев. Сбавила единичку за смысловые погрешности, но это лишь из-за специфичности тематики текстов. Обязательно буду иметь ввиду Наталью при аналогичных заказах. Рекомендую!