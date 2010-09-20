Seo-тексты (научные работы по психологии)

КопирайтингЗавершен9 заявок264 просмотра
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6 текстов на 6 страниц сайта:

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ключевые слова и фразы дадим. Тематика- научные работы по психологии.

нужны грамотно-составленные обдуманные небольшие тексты под поисковики, но в то же время для людей.

13 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$25
2 дня
Спасибо Наталье за оперативную работу с учетом всех пожеланий и комментариев. Сбавила единичку за смысловые погрешности, но это лишь из-за специфичности тематики текстов. Обязательно буду иметь ввиду Наталью при аналогичных заказах. Рекомендую!
Викторию как заказчика характеризует требовательность, адекватность, вежливость в общении. Оплата произведена незамедлительно. Рекомендую сотрудничать с этим заказчиком.
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